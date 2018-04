Meer vluchten bij Lelystad stap dichterbij

De uitbreiding van luchthaven Lelystad is woensdag een stap dichterbij gekomen na de publicatie van een belangrijk milieurapport. Nadat er eerder fouten waren gemaakt in de geluidsberekeningen, kreeg een aangepaste versie van het zogeheten milieueffectrapport nu wel het groene licht. Een tegenvaller voor actiegroepen die zich verzetten tegen de plannen.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) reageerde verheugd. Zij beschikt nu over „alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport”. De luchthaven moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar. Daarna moet het vliegveld groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

De uitbreiding van Lelystad Airport is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020. Begin dit jaar nog besloot Van Nieuwenhuizen de uitbreiding met nog een jaar uit te stellen omdat opening in 2019 onverantwoord zou zijn.

Er is veel weerstand tegen de uitbreiding. Veel mensen in omliggende provincies vrezen overlast. Ook vinden ze dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Betrokken bewonersorganisaties, die fouten hadden ontdekt in het eerste milieurapport, wilden een heel nieuw rapport. Als daarvoor was gekozen, hadden de uitbreidingsplannen waarschijnlijk nog meer vertraging opgelopen. Er zijn zorgen over tijdelijke laagvliegroutes, die geluidspieken veroorzaken in een groot gebied.

Dat het aangepaste milieueffectrapport nu wel is goedgekeurd werd dan ook kritisch ontvangen door de gemeente Ede. „Lelystad de lusten, de Veluwe de lasten”, aldus wethouder Leon Meijer van de gemeente. Volgens actiegroep Red de Veluwe rammelt het rapport nog steeds aan alle kanten.

De luchthavens Schiphol, Lelystad Airport en de gemeente Lelystad lieten weten erop te rekenen dat uitbreiding in 2020 nu mogelijk is. Regeringspartij VVD vindt dat hiermee „de luchtvaart weer stappen vooruit kan zetten”. D66 wil onder meer vragen over het snel opstijgen van vliegtuigen nog beantwoord krijgen voordat er een definitieve beslissing genomen kan worden.