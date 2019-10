Meer vleeswaren Offerman teruggeroepen

Vleeswarenmaker Offerman roept nog meer producten terug uit de winkels omdat er een listeriabacterie in kan zitten. Het gaat om alle vleeswaren die in de fabriek in Aalsmeer gesneden en verpakt werden, meldt de fabrikant. Donderdag werd nog gemeld dat het om een aantal soorten vleeswaren ging. Offerman heeft de productie en levering van producten donderdag al gestopt en sloot meteen de fabriek in Aalsmeer na de aanwijzing van de bacteriebesmetting.

Supermarktketens Aldi en Jumbo halen op basis van de nieuwe informatie uit voorzorg alle voorverpakte vleeswaren van Offerman uit de schappen, lieten ze vrijdagavond weten. „Alhoewel de kans op besmetting van deze producten heel klein is, stellen we de veiligheid van voedsel in de winkels voorop”, aldus een woordvoerder van Jumbo.

Het snijden en verpakken van vleeswaren in Aalsmeer mag pas worden hervat als alle productielocaties grondig zijn schoongemaakt en heringericht en zijn goedgekeurd door de NVWA, heeft die instantie het bedrijf laten weten. De terughaalactie is donderdag meteen van start gegaan. Offerman heeft een tweede vestiging in Borculo maar daar gelden de maatregelen niet. Het hoofdkantoor staat in Almelo.

Vrijdag werd bekend dat drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad.