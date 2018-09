Meer verzekeringsfraudeurs gepakt

Verzekeraars betrappen meer fraudeurs. Vorig jaar liepen 11.540 mensen tegen de lamp toen ze probeerden hun verzekering op te lichten. Een jaar eerder waren dat er 10.001, en het jaar daarvoor iets meer dan 8.000.

De verzekeraars hebben door het opsporen van de fraudeurs vorig jaar 101 miljoen euro bespaard, concludeert het Verbond van Verzekeraars. Ook dat is meer dan in de afgelopen jaren. Het verbond zegt dat het bestrijden van fraude steeds effectiever wordt.

De verzekeraars komen met een paar voorbeelden van mislukte fraudepogingen. Zo vroeg een vrouw om 1939 euro voor waterschade aan haar inboedel. Ze zei dat haar dochter een emmer met 10 liter water had omgegooid. Het kindje was net 9 maanden oud. „Dan is het omduwen van die emmer, zelfs voor een stevige baby, fysiek nog te hoog gegrepen”, aldus het rapport. Een man wilde 20.000 euro krijgen omdat zijn auto op de openbare weg in brand zou zijn gevlogen. Dat bleek te zijn gebeurd tijdens het racen op het circuit van Zandvoort, maar dat had hij verzwegen en daarom kon hij fluiten naar zijn geld.

Verzekeraars kunnen sinds 2016 een deel van de kosten die ze hebben gemaakt om de fraude op te sporen, verhalen op de fraudeurs. In anderhalf jaar tijd hebben ze volgens het verbond meer dan een half miljoen euro kunnen terugvorderen.