Meer verzekeringsfraude ontdekt in 2019

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 22.376 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Dat zijn er beduidend meer dan het jaar ervoor, want in 2018 ging het om 12.879 zaken, meldt het Verbond van Verzekeraars.

De opgespoorde gevallen waren samen goed voor 96 miljoen euro, geld dat dus niet is uitgekeerd. In 2018 ging het om 82 miljoen euro, blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Het is het vijfde jaar op rij dat het aantal ontdekte gevallen van verzekeringsfraude stijgt. In 2019 ging het vooral om het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag. In totaal werden 51.839 mogelijke fraudesignalen bekeken. Een jaar eerder waren dat er nog 44.810.

Verzekeraars werken samen in het aanpakken van fraude om te voorkomen dat andere verzekerden door deze oplichting veel meer premie moeten gaan betalen.