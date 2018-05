Meer verpleegkundigen, maar tekort dreigt

In 2017 haalden anderhalf keer zo veel verpleegkundigen hun diploma als tien jaar geleden. Toch is dat niet genoeg om de dreigende tekorten in de zorg op te vangen.

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze zaterdag, op de Dag van de Verpleging, publiceert, blijkt dat 9400 mbo’ers en hbo’ers in het studiejaar 2016/2017 een opleiding verpleegkunde wisten af te ronden. Vooral vanaf 2012, toen het er nog minder dan 7000 waren, is dat aantal sterk toegenomen. Ook het gemiddelde opleidingsniveau van verpleegkundigen is toegenomen. Vorig jaar was 56 procent op het mbo opgeleid en 44 procent op het hbo. Tien jaar geleden was dat 60 procent en 40 procent. De meeste afgestudeerden gaan snel aan de slag in de verpleging: van de hbo’ers die in 2016 afgestudeerd zijn, is 93 procent geregistreerd in het beroepsregister BIG. Bij de mbo’ers ligt dit op 88 procent.

De toename van het aantal gediplomeerden is nog niet genoeg om de dreigende personeelstekorten op te vangen. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwde in maart voor de hoeveelheid banen die op korte termijn ingevuld moeten worden in de zorg. Het tekort aan verpleegkundigen kan oplopen tot 100.000 in 2020. Het kabinet heeft in maart 320 miljoen euro gereserveerd om dit te voorkomen. Van dit geld moet extra leer-werkplekken worden gecreëerd en mensen worden omgeschoold.

De toename van het aantal afgestudeerden heeft te maken met de behoefte aan zorgpersoneel, denkt Margriet Bakker van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. „Mensen weten zeker dat er vraag naar verpleegkundigen is. Die baanzekerheid is aantrekkelijk.” Uit een recente peiling van de V&VN blijkt dat jongeren de zorg minder vaak als roeping ervaren dan de oudere generatie. „Ze zien het meer als een carrièremogelijkheid.”

Het hogere aantal diploma’s is volgens Bakker goed nieuws, maar opleidingen verpleegkunde kunnen volgens haar nog meer doen. V&VN pleit voor afschaffing van de numerus fixus, die nog altijd door 10 procent van de opleidingen verpleegkunde wordt gehanteerd. De opleidingen zeggen hiertoe genoodzaakt te zijn door het gebrek aan stageplaatsen en docenten. Maar die praktische problemen zijn op te lossen, denkt de beroepsvereniging.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat bij recent afgestudeerden de sector ”verpleging, verzorging en thuiszorg” populair is. Van de afgestudeerden in 2016 werkt 40 procent in deze categorie. Onder de lichting van tien jaar geleden is dat maar 22 procent. Deze groep werkt wat vaker in een ziekenhuis dan pas afgestudeerden.