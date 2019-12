Meer verhoren in zaak Thijs H.

Het openbaar ministerie mag deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) nader laten verhoren over hun rapportage over de geestesgesteldheid van Thijs H., die in mei drie mensen doodstak in Den Haag en Heerlen.

Dat heeft de rechtbank in Maastricht dinsdag besloten tijdens een regiezitting waarin het OM aandrong op nieuw onderzoek. De ouders, zus en een ex-vriendin van de verdachte zullen ook opnieuw door de rechter-commissaris worden verhoord als getuige. Het OM houdt er rekening mee dat H. simuleert, liegt of de psychotische klachten aandikt.

De aanklagers willen meer te weten komen over de manier waarop de psychiatrische observatiekliniek tot de conclusie is gekomen dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van de drie moorden. Volledige ontoerekeningsvatbaarheid zou kunnen leiden tot een tbs-maatregel met dwangverpleging, zonder celstraf.

Het OM legt zich vooralsnog niet neer bij dat advies, omdat het twijfelt aan de langdurige psychose die H. zou hebben gehad.

Drugsgebruik

Dinsdag bleek dat de 28-jarige verdachte uit Brunssum (Limburg) tijdens zijn verblijf in het PBC veel meer en specifiekere verklaringen heeft afgelegd dan hij eerder bij de politie had gedaan.

Zo zou hij al sinds de zomer van 2018 toenemend psychotisch zijn geworden. Tot nu toe werd aangenomen dat H. vlak voor de steekpartijen psychotisch werd. H. wordt zelf op 17 januari door de rechter-commissaris aan de tand gevoeld.

De aanklagers kregen dinsdag toestemming van de rechtbank om H. alvast enkele vragen te stellen over zijn medicijn- en softdrugsgebruik. Het OM stelde dat H. zelf zou hebben bijgedragen aan zijn psychische ontregeling, omdat hij veel blowde. De verdachte wilde op advies van zijn advocaat geen vragen beantwoorden.

De volgende inleidende zitting is op 16 maart. De inhoudelijke behandeling wordt daarna binnen drie maanden gepland.