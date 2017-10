„Meer vaderschapsverlof is cultuuromslag”

De plannen van het nieuwe kabinet om het vaderschapsverlof uit te breiden is volgens Rutgers een cultuuromslag in het denken over zorg en opvoeding van jonge kinderen. Het kenniscentrum voor seksualiteit heeft zich samen met 24 andere organisaties hard gemaakt voor de uitbreiding van het betaalde verlof voor kersverse vaders.

„Eindelijk krijgt de vader de kans om er te zijn voor zijn pasgeboren kind en wordt de vader door de overheid serieus genomen als opvoeder”, zegt directeur Ton Coenen.

Het nieuwe kabinet wil het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen. Daar bovenop kunnen partners vijf weken aanvullend verlof nemen tegen een wat lager salaris.

Met een uitgebreid vaderschapsverlof wint iedereen, vindt Rutgers. Moeders en vaders krijgen de kans om zorg en arbeid eerlijker te verdelen. Daardoor kunnen moeders weer makkelijker aan het werk en kunnen vaders tijd besteden aan het ontwikkelen van een sterke band met hun baby. „Dit kan rollenpatronen tussen vaders en moeders doorbreken”, aldus Coenen.