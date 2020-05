Meer tv-kijkers hebben voorkeur voor de publieke omroep

De Nederlandse tv-kijker lijkt de publieke omroep vaker te kunnen vinden. Een jaarlijks onderzoek van GfK naar de kijkersvoorkeur toont aan dat het percentage mensen dat een voorkeur heeft voor het aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is gestegen naar 37%. In 2019 was dat nog 32%.

Van de ondervraagden geeft 29 procent aan liever naar een commerciële zender te kijken. Ook de waarderings-, kijk-, en luistercijfers van het NPO-aanbod zijn hoog. Die cijfers lijken verband te houden met de coronacrisis. In de eerste weken na de uitbraak van het virus steeg de gemiddelde kijktijd per dag fors.

Nieuwsprogramma’s, actualiteitenprogramma’s en talkshows trokken de afgelopen maanden een groot publiek. Vooral het aantal jonge kijkers dat afstemt op informatieve programma’s van de NPO nam toe.

De NPO doet het ook online goed. Met gemiddeld 2,5 miljoen gebruikers per week online is het gratis beschikbare NPO Start het meest gebruikte Nederlandse ondemandplatform.