Meer treinen vanuit Zandvoort aan Zee rijden vrijdag langer door

Vanwege het voorspelde zomerse weer rijdt de NS vrijdagavond met meer treinen langer door vanaf Zandvoort aan Zee. In totaal rijden er zes treinen per uur van en naar de badplaats. Normaal gesproken is deze frequentie er in de zomermaanden tot 19.00 uur, maar om de strandgangers beter te kunnen spreiden rijden de treinen door tot 23.00 uur.

Daarna rijden er nog twee treinen per uur. De NS treft samen met gemeente, politie en veiligheidsregio maatregelen om reizigers gedoseerd op het perron toe te laten zodat de treinen op tijd kunnen vertrekken. Het vervoersbedrijf vraagt mensen rekening met elkaar te houden en de 1,5 meter afstand na te leven.

Vanaf Amsterdam Centraal gaan er twee treinen direct naar Zandvoort aan Zee en de andere vier rijden vanuit Haarlem naar de badplaats. Reizigers kunnen vanuit Amsterdam ook de trein naar Haarlem nemen en daar overstappen naar Zandvoort. De reistijd is even lang, verzekert de NS.