Meer tijd nodig voor herstel spoor bij Hooghalen

Herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Hooghalen (Drenthe) duren langer dan verwacht als gevolg van een „vervelende tegenslag”, meldt spoorbeheerder ProRail zondag. De reparaties duren minstens tot 16.00 uur maandagmiddag, terwijl eerder de verwachting was dat ze maandagochtend om 06.00 uur klaar zouden zijn.

Het spoor en de bovenleiding liepen vrijdag schade op door een ernstig ongeval. Een passagierstrein botste op een aanhanger van een tractor die net over een onbewaakte spoorwegovergang reed. De machinist kwam om het leven, de bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. Twee passagiers raakten gewond.

Zondag is door ProRail samen met een aannemer hard gewerkt om het herstel klaar te krijgen. Maar tijdens het werk is de bovenleiding opnieuw gebroken en moet deze weer gemaakt worden. Het systeem heeft vrijdag een enorme klap gekregen. Bovendien is zo’n reparatie complex en specialistisch, aldus ProRail.

Tussen Beilen en Assen rijden stopbussen en tussen Hoogeveen en Assen rijden snelbussen.