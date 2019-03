Meer tbc-patiënten in Nederland

Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland is vorig jaar met 3 procent gestegen tot 806. Volgens gezondheidsinstituut RIVM komt het grootste deel van de tbc-patiënten uit Eritrea, waar tuberculose veel voorkomt.

Meer dan 200 patiënten hadden open tbc, de meest besmettelijke vorm. Een jaar eerder meldde het instituut nog dat het aantal tbc-patiënten voor het eerst sinds de start van de metingen in 1950 was gedaald tot onder de 800.

Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte. Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte ter wereld, maar over het algemeen goed te behandelen met antibiotica. Bij 7 patiënten was het afgelopen jaar sprake van een „ernstige vorm” van resistentie tegen dit geneesmiddel.