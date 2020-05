Meer subsidie voor onderhoud historische panden in Groningen

Eigenaren van cultureel erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied kunnen extra subsidie aanvragen voor het onderhoud van hun historische panden. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, maakte de provincie donderdag bekend.

Onder de noemer Erfgoedprogramma 2020-2023 komen er meer subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden bij voor onderhoud van historische gebouwen. Het extra geld zal ook worden gebruikt voor onderwijs om het vakmanschap in de bouw- en restauratiesector te vergroten. De verwachting is dat het ook extra banen oplevert in de Groningse bouwsector.

„Met deze extra financiële mogelijkheden zorgen we ervoor dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen zijn wat Groningen, Groningen maakt. En dus belangrijk voor de identiteit, leefbaarheid, toerisme en recreatie. Ook dragen ze bij aan een aantrekkelijker economisch vestigingsklimaat”, aldus de provincie.

Sinds 2017 werken de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen in het erfgoedprogramma. Het geld daarvoor komt van het Nationaal Programma Groningen dat een looptijd heeft van tien jaar. Het Rijk heeft daarvoor een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.