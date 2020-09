Meer studenten Maastricht besmet met corona

Het aantal studenten in Maastricht dat rond de introductieweek besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen. Het virus is inmiddels vastgesteld bij 38 studenten, aldus de universiteit in de Limburgse hoofdstad. Sommige studenten kunnen de ziekte niet langer overdragen aan anderen en hoeven dus niet meer in isolatie te blijven.

De universiteit meldde eind augustus dat elf studenten besmet waren geraakt bij privéfeestjes in studentenhuizen rond de introductieweek. Vorige week was het aantal gevallen al opgelopen naar 24.