Meer strandplevierpaartjes broeden succesvol

Na een decennialange achteruitgang kwamen vorig jaar meer strandplevierpaartjes tot broeden. Vogelbescherming Nederland hoopt dat er een kentering gaat plaatsvinden voor de waadvogel. „Dat is hoognodig want de soort is bezig te verdwijnen uit ons land.”

In 1975 waren er volgens de Vogelbescherming nog zo’n 750 tot 1000 zogenoemde broedparen in Nederland. Sindsdien was een dalende lijn te zien, tot 125 tot 135 paartjes in 2018. Een van de oorzaken van de achteruitgang is de recreatiedruk op de stranden, aldus de Vogelbescherming. „Onze stranden zijn in de afgelopen decennia steeds drukker geworden. Een strandplevier kan best tegen wat verstoring, maar als hij te vaak verjaagd wordt geeft hij het op en verlaat hij zijn nest”, zegt Marije Kuiper van de organisatie.

Vorig jaar kwamen echter 155 tot 165 paartjes tot broeden, aldus de Vogelbescherming. „Nieuwe broedplekken in de vorm van opgespoten eilandjes in de Grevelingen en broedeilanden in Waterdunen waren succesvol bezet. Op de stranden zien we de plevieren op plaatsen waar ze jarenlang verdwenen waren”, aldus de organisatie. Ook bescherming op de stranden werpt volgens de Vogelbescherming zijn vruchten af.