„Meer stemmers gaan voor lokale partij”

Meer kiezers zijn van plan om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij te stemmen dan in 2014, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De vorige keer, in 2014, stemde 27 procent lokaal. Nu wil 30 procent dat gaan doen. En dat terwijl in meer gemeenten meer landelijke partijen meedoen.

Met name de landelijke kiezers van VVD, D66 en PvdA zijn meer van plan om op 21 maart voor een lokale partij te gaan. VVD, D66 en PvdA lijken in de gemeenten dan ook op een achteruitgang af te stevenen. GroenLinks en SP staan volgens de peiling nu wel op winst en dat komt niet alleen door een uitbreiding van het aantal gemeenten waar ze meedoen.

De PVV deed de vorige keer in twee gemeenten mee en nu in dertig. De partij zal over het geheel genomen dan ook duidelijk winnen. Maar de scores lijken in die dertig gemeenten minder hoog te worden dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. De uitbreiding van deelname van de PVV aan de raadsverkiezingen zal de lokale partijen wat aanhang te kosten, maar dat lijkt meer dan gecompenseerd te worden door de winst op de meeste andere partijen.

Uit de peiling komt verder naar voren dat rond de 40 procent van de kiezers denkt en hoopt dat het kabinet-Rutte de rit uitzit. 32 procent vindt dat het kabinet het slechter doet dan verwacht. Bij de kiezers van de regeringspartijen is dat 18 procent. In de landelijke peiling van De Hond zijn de regeringspartijen inmiddels al wel een kwart van hun behaalde zetels kwijt.