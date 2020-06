Meer steekwapens bij preventief fouilleren Rotterdam

In Rotterdam zijn in 2019 opvallend meer steekwapens gevonden tijdens preventieve fouilleeracties dan het jaar daarvoor. Dat schrijft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad.

In 2019 fouilleerde de politie in totaal ruim 5400 mensen preventief op straat, waarbij 196 messen en andere steekwapens werden gevonden. In 2018 werden er nog 158 steekwapens gevonden bij ruim 5600 preventief gefouilleerden op straat. Dat er meer steekwapens zijn gevonden en minder mensen zijn gefouilleerd komt volgens Aboutaleb door het effectiever inzetten van het preventief fouilleren.

Rotterdam kent de laatste tijd een toenemend aantal schietpartijen. De ernst van het toenemend aantal steekincidenten, vooral onder minderjarigen, noemt de burgemeester „schrikbarend.” Tijdens een digitale commissievergadering donderdag bleek dat er raadsbreed grote zorgen zijn over het excessieve geweld in de stad. De Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke benadrukte donderdag dat de politie het maximale eraan doet en een groot team op de onderzoeken heeft gezet.

Een aanvalsplan van raadslid Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam om wapengeweld tegen te gaan, kon rekenen op weinig steun van het college. Het door Eerdmans voorgestelde etnisch registreren van mensen die geweld gebruiken is verboden, aldus Aboutaleb. „Dit is een hellend vlak, achtergrond interesseert me geen moer, daden wel.”

Enkele partijen zetten vraagtekens bij de dwangsom van 2500 euro die Aboutaleb wil opleggen aan ouders wiens kind voor de tweede keer met een mes op zak is betrapt. Volgens de burgemeester gaat het om een „aankondiging van een maatregel en een stok achter de deur voor de ouders om in actie te komen” en is de „herstelboete” nog geen enkele keer uitgedeeld.