Meer spoorovergangen geel voor meer veiligheid

ProRail gaat meer spoorwegovergangen knalgeel verven. Een proef met zo’n gele overweg in Baarn is volgens de spoorbeheerder geslaagd. Weggebruikers steken de overweg met meer alertheid over, blijkt volgens ProRail uit onderzoek. Het aantal incidenten, vooral het aantal bijna-aanrijdingen, nam af. Ook zou de gele overweg het veiligheidsgevoel vergroten.

Hoeveel overwegen nu knalgeel gaan worden, is nog onduidelijk. „We zijn nog in de fase dat we kijken waar we dat het beste kunnen doen en waar het het meeste effect heeft”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder.

Ook de termijn waarop het moet gebeuren, is nog onbekend. „Zo snel mogelijk”, aldus de zegsman. „Het mooie aan deze oplossing is dat wij dit zelf kunnen doen. We zijn niet afhankelijk van partijen als omwonenden, gemeenten en wegbeheerders, zoals we bij het verwijderen van overwegen wel zijn. Daardoor duurt het daarbij zo lang voordat we iets bereiken.”

De overwegen zijn van ProRail. „Maar het is niet zo dat wij ons van niemand iets aantrekken. We zullen omwonenden goed uitleggen dat het in het belang is van de veiligheid en we verwachten dat mensen een stukje veiligheid in hun omgeving niet heel erg vervelend vinden. En met omwonenden die er veel last van hebben, gaan we in gesprek.”

ProRail streeft ernaar dat overwegen in de toekomst niet meer bestaan. „Hoe meer de trein en andere weggebruikers van elkaar gescheiden worden, hoe veiliger en beter dit is voor de doorstroming van het trein- en wegverkeer”, aldus de spoorbeheerder. De onbewaakte overwegen moeten over drie jaar goeddeels zijn verdwenen. Voor de bewaakte spoorwegovergangen gaat dat langer duren, omdat het terugdringen ervan volgens ProRail geen gemakkelijke opgave is. „Dat is vooral een kwestie van lange adem.”