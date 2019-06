Meer samenwerken tegen fraude in thuiszorg

In de strijd tegen fraude bij thuiszorgorganisaties gaan meerdere toezichthouders intensiever samenwerken en informatie met elkaar delen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) en Jeugd en de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie slaan daartoe de handen ineen.

De organisaties willen sneller kunnen handelen als er bijvoorbeeld hoge declaraties worden gedaan voor zorg die soms niet geleverd wordt. Of als een bestuurder die al eens de fout in is gegaan, zonder veel problemen weer een nieuw bedrijf start.

„Individueel heeft één toezichthoudende partij minder slagkracht”, legt een woordvoerster van de NZa uit. De bedoeling is dat met de samenwerking directer informatie kan worden gedeeld. „Als meerdere partijen meldingen en signalen naast elkaar leggen kunnen we sneller en beter bepalen of een bedrijfsbezoek nodig is.”