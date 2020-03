Meer rij- en theorie-examens geschrapt vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn meer theorie- en rijexamens afgelast. Alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten, beroepsexamens en cursussen voor drankrijders en ‘verkeershufters’ zijn in elk geval tot en met 6 april geschrapt.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) had eerder alle toetsen tussen 16 en 31 maart geannuleerd. Die termijn is nu met een week verlengd. De afgelaste examens kunnen later zonder extra kosten worden ingehaald. Het is voorlopig niet mogelijk om examens te reserveren. Dat moet een run op examenplekken voorkomen.

Wie een tijdje geleden al een theoriecertificaat heeft gehaald, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Deze mensen mogen gewoon rijexamen doen, ook wanneer het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat ze afrijden. Dat theoretische diploma is vier weken langer geldig. Die periode gaat in op het moment dat het CBR weer rijexamens afneemt.