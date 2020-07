Meer reizigers pakken het ov na versoepeling coronamaatregelen

Nederlanders maken langzaamaan weer meer gebruik van het openbaar vervoer sinds de coronamaatregelen woensdag zijn versoepeld. Openbaarvervoerbedrijven beleefden deze week de drukste woensdag en donderdag sinds het openbare leven half maart deels tot stilstand kwam. Dat blijkt uit de cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

„Het kruipt de goede kant op”, zegt Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL over de drukte in het openbaar vervoer. Hij benadrukt wel dat de cijfers over de eerste dagen nog geen compleet beeld schetsen. Afgelopen woensdag checkten reizigers 1,65 miljoen keer in bij het openbaar vervoer, zo’n 10 procent meer dan een week eerder. Maar het aantal instappers is nog ver verwijderd van de 3 miljoen op een vergelijkbare dag in 2019. Ook donderdag nam de drukte toe, al is nog onduidelijk hoeveel precies.

Peters heeft de afgelopen dagen geen signalen ontvangen dat het onverantwoord druk was in een trein, bus, tram of metro. „Je kunt op dit moment goed het ov pakken, want er is nog ruimte zat in alle voertuigen.”