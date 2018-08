Meer reddingen door matige zwemvaardigheid

Reddingsbrigade Nederland is deze zomer bijzonder druk met zwemmers die in problemen zijn gekomen. Deze zomer is uitzonderlijk warm en dat leidt tot meer zwemmers in open water, zegt de organisatie. Van maandag 2 juli tot en met afgelopen zondag (5 augustus) kwamen de reddingsbrigadeposten aan de kust 3259 keer in actie. Vorig zomerseizoen verleende de brigade over de hele zomerperiode ruim 3800 keer hulp.

De organisatie is er bezorgd over dat steeds meer kinderen en volwassenen niet goed kunnen zwemmen. De reddingsbrigade ziet onder meer dat kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma, dat het schoolzwemmen afneemt en dat nieuwkomers niet of nauwelijks hebben leren zwemmen.

Er is overigens wel sprake van een dalende trend in het aantal reddingsacties van de brigade. In 2016 bijvoorbeeld moest meer dan 7400 keer worden uitgerukt. De oorzaak daarvan is niet duidelijk, aldus een woordvoerder; de cijfers zijn onder meer afhankelijk van het weer en ook factoren als voorlichting en preventie spelen mogelijk een rol. „Het is evenwel nodig om aan de bel te trekken, want de zwemvaardigheid laat te wensen over. En: mensen overschatten zichzelf vaak in open water.”

Reddingsbrigade Nederland registreert overigens het aantal verdrinkingsongevallen niet. Dat doet onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Reddingsbrigade Nederland heeft wel een registratiesysteem voor hulpverlening waarin de cijfers van lokale reddingsbrigades bijeenkomen.