Meer productieplekken voor drugs gevonden

De politie heeft vorig jaar meer plekken gevonden waar synthetische drugs als xtc en lsd worden gemaakt. Er werden 82 productielabs en zogeheten tabletteerplaatsen aangetroffen. Een jaar eerder waren dat er 61.

De stijging komt door de populariteit van xtc, maar ook doordat er meer agenten worden ingezet om de productie op te sporen. Noord-Brabant is het epicentrum van de drugsproductie. Een op de drie gevonden locaties zat in die provincie. In totaal ging het om 27 Brabantse labs, terwijl dat er in 2016 zestien waren.

Het aantal gevonden opslagplekken voor drugs daalde juist van 84 naar 70. Ook daar gaat Noord-Brabant aan kop met dertig depots, ruim voor Gelderland (elf) en Zuid-Holland (acht). Het afval van de drugs wordt vaker gedumpt. Dat gebeurde vorig jaar 206 keer, terwijl het een jaar eerder 177 keer voorkwam. Noord-Brabant en Limburg voeren daar de ranglijst aan, maar er is ook een opvallende toename in Gelderland.

Volgens het overzicht van de politie zijn de afgelopen jaren bijna zevenhonderd mensen opgepakt voor de productie van drugs in het zuiden van het land. Daarbij is voor 3,5 miljoen euro contant geld in beslag genomen en zijn meer dan vijfhonderd wapens gevonden.