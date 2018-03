„Meer politiecapaciteit nodig in Amsterdam”

De liquidatie op de broer van kroongetuige Nabil B. geeft maar weer aan dat er meer politiecapaciteit nodig is in Amsterdam. Dat stellen politieke partijen in de hoofdstad. „De georganiseerde misdaad vecht in onze buurten en straten een oorlog uit en om dat aan te pakken is extra recherche nodig”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink.

Hij richtte zich met deze boodschap tot de politiek in Den Haag. De Amsterdamse VVD-leider Eric van der Burg sluit zich hierbij aan. „Dit is een aanval op onze rechtsstaat om op deze manier familieleden van getuigen om te leggen”. „Er is een maximale inzet nodig, waarbij geen beperkingen mogen zijn op personeel en de financiën. Daar is echt extra geld voor nodig en dat moet het kabinet vrijmaken.”

Volgens D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig moet er „echt een vuist gemaakt worden tegen dit soort ‘gang’-geweld”. „Dat vraagt niet alleen om meer politie en recherche, maar ook om een gezamenlijke Amsterdamse aanpak. Mijn inzet is, en vele partijen met mij, om hier een topprioriteit van te maken.”