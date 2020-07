Meer plek in verpleeghuizen, en toch groeien de wachtlijsten

Sinds het begin van dit jaar zijn bijna 6000 plekken in verpleeghuizen vrijgekomen. En toch groeien de wachtlijsten. Vermoedelijk zijn er veel mensen die voorlopig hebben afgezien van opname in een verpleeghuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en het bezoekverbod dat in maart werd ingesteld. Zij kiezen ervoor om voorlopig zelfstandig te blijven wonen en te blijven wachten op een plek.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn er 5861 plekken in verpleeghuizen vrijgekomen tussen de tweede week van 2020 en eind mei. Het betekent dat de bezettingsgraad in de verpleeghuizen met 4 procent is gedaald. Dat komt door hogere sterfte. Van 9 maart tot en met 14 juni zijn 5502 meer mensen met recht op langdurige zorg overleden dan normaal. Het is niet duidelijk hoeveel van hen aan het coronavirus zijn overleden.

Inmiddels lijkt de daling van de bezettingsgraad wel te zijn gestopt, aldus de NZa.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er meer mensen die recht hadden op langdurige zorg overleden dan er nieuwe indicaties bijkwamen. Eind mei hadden 2943 minder mensen een indicatie voor langdurige zorg dan voor de uitbraak, becijfert de zorgautoriteit.