Meer patiënten met corona op ic’s, capaciteit voldoende

Het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus dat is opgenomen op de intensivecareafdelingen, is in een dag tijd met ruim een kwart toegenomen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) meldde dinsdagavond nog het aantal van 139. De teller van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) stond woensdag op 177. Dat is 27 procent meer.

De toename is relatief kleiner dan een dag eerder. Maandag lagen 96 patiënten met Covid-19 op de intensive care. De stijging naar 139 op dinsdag betekende een toename van bijna 45 procent. Het aantal bedden op de ic’s is tot nog toe toereikend om de toestroom van besmette mensen aan te kunnen, aldus de NVIC.

Bruins liet dinsdagavond nog aan de Tweede Kamer weten dat de ziekenhuizen bedden vrijmaken en dan zo’n 575 patiënten met het coronavirus kunnen helpen op de ic’s. Dat aantal kan door verdere maatregelen nog met 350 toenemen. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld plannen om operatiekamers tijdelijk als ic-afdeling te gebruiken.