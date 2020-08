Meer passagiers met corona op Schiphol en Eindhoven Airport

Het aantal passagiers dat naar Schiphol is gereisd en besmet bleek te zijn met het coronavirus is van 38 op 17 juli gestegen tot 76. Het gaat om de periode van 1 juni tot 30 juli. De GGD Kennemerland meldt dit na berichtgeving door Het Parool.

Volgens een woordvoerster betekent dat niet dat de besmette personen het virus al bij zich droegen toen ze in het vliegtuig zaten. De mensen zaten misschien nog in hun incubatieperiode of hebben het na de vlucht opgelopen. Schiphol controleert dit, om zo contactonderzoek te kunnen doen naar andere mensen die dezelfde vlucht hebben genomen.

Op Rotterdam The Hague Airport is de afgelopen weken een enkeling besmet teruggekomen. Dat meldt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. „De vakantie is hier nog maar net begonnen, dus we verwachten de komende weken wel een stijging.”

De GGD’s hanteren als maatstaf dat een besmet persoon maximaal twee dagen voor de test met het vliegtuig heeft gereisd. De coronapatiënten zijn daarna in quarantaine gegaan en de GGD’s hebben mensen benaderd die dicht bij de positief geteste persoon zaten.

Maandag werd ook bekend dat het aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport de afgelopen twee weken bijna is verviervoudigd. Sinds begin juni kwamen er 26 passagiers met corona aan op het vliegveld. Twee weken geleden ging het nog om zeven passagiers die het virus onder de leden hadden.

Met welke vluchten de besmette mensen het land binnenkwamen, is niet bekendgemaakt.