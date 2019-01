Meer overvallen op juweliers en edelsmeden

Het aantal overvallen op juweliers is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2017, maar nog altijd fors lager dan het meerjarig gemiddelde van 25. Tien juweliers en edelsmeden kregen vorig jaar te maken met een overval, meldt de gespecialiseerde verzekeraar Juwon.

Het aantal overvallen op juweliers piekte in 2011 naar 89, maar is de laatste jaren door veel preventiemaatregelen beter onder controle. De pakkans steeg tot boven de 50 procent. „De kans dat de overval op beeld werd vastgelegd, bijvoorbeeld door een van de vele beveiligingscamera’s, was namelijk bijna honderd procent”, verklaart Juwon-directeur Maurits Mooij.

Bij Juwon zijn ruim zevenhonderd juweliers en edelsmeden aangesloten.