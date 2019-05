Meer ouders laten vaccineren tegen meningokokken B

Steeds meer ouders kiezen er op eigen initiatief voor hun kinderen te laten vaccineren tegen meningokokken type B, buiten het Rijksvaccinatieprogramma om. Dat stelt EenVandaag die cijfers opvroeg bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Het vaccin tegen de ziekmakende bacterie meningokokken B is voorlopig niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, omdat er nog onduidelijkheid is over de effectiviteit. Ouders die hun kinderen toch tegen deze variant willen laten inenten, hebben om die reden een recept van de huisarts nodig. Vorig jaar werd 400 keer een recept afgehaald voor het vaccin tegen deze variant van meningokokken; in de eerste maanden van dit jaar staat de teller op ruim 1400 keer.

De kosten van het vaccin van 250 euro zijn voor eigen rekening.