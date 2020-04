Meer ouderen hebben internet, maar 75-plussers nog vaakst offline

Steeds meer ouderen hebben internet thuis. Van de Nederlanders van 12 jaar en ouder die thuis geen internet hebben, is 66 procent 75 jaar of ouder en 23 procent tussen de 65 en 75 jaar. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek onder 5,6 duizend mensen.

Volgens het CBS is de groep 75-plussers zonder internet kleiner geworden. In 2014 zei 51 procent in die leeftijdscategorie geen internet te hebben. In 2019 is dit minder dan een kwart (23 procent).

Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen dan mannen die thuis geen toegang hebben tot internet. Laagopgeleide 75-plussers hebben daarnaast vaker geen internet (33 procent) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (3 procent).

In totaal heeft 3 procent van de inwoners in Nederland thuis geen internet. Dat komt neer op zo’n 453.000 mensen. Vijf jaar eerder had nog 7 procent thuis geen internet.

Personen in de leeftijd van 12 tot 45 jaar hebben bijna allemaal thuis internet en gebruiken het internet dagelijks. In totaal hebben 17.000 Nederlanders, zo’n 4000 huishoudens met kinderen in de leeftijd van 5 tot en 13 jaar geen internet thuis.