Een dag na het dodelijke ongeval met een stint in Oss hebben meer kinderopvangorganisaties besloten om de elektrische voertuigen voorlopig niet meer te gebruiken, zolang er geen duidelijkheid is over de oorzaak.

Onder meer Partou laat de stints voorlopig staan. Partou heeft meer dan driehonderd locaties en is daarmee een van de grootste organisaties van Nederland. Ook Doomijn, dat ongeveer tweehonderd locaties in het noorden en het oosten heeft, houdt de stints binnen.