Meer ongelukken met jongeren, minder gewonden

Het aantal geregistreerde verkeersongelukken waarbij jongeren tot 18 jaar bij betrokken zijn, is de afgelopen drie jaar met 18 procent toegenomen. Maar het aantal gewonden dat daarbij is gevallen is volgens politiecijfers juist met 21 procent gedaald, zo blijkt uit een rapport van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

De organisaties spreken toch van een „zeer zorgelijke trend”. Een woordvoerder van de verzekeraars wijst erop dat ongelukken met fietsers lang niet altijd worden geregistreerd. „We missen veel ongelukken waar de politie niet bij is. Ook waar mensen bij gewond raken. Mensen gaan vaak zelf naar de eerste hulp.” Wel geven de cijfers een indicatie, zegt hij.

In de eerste zes maanden van dit jaar waren volgens het rapport 3073 jongeren betrokken bij een ongeval. Er vielen 1151 slachtoffers. In de eerste helft van 2014 waren er minder ongelukken, maar vielen wel 1459 slachtoffers. Het gaat hoofdzakelijk om gewonden. Gemiddeld loopt 1 procent van de ongelukken dodelijk af. Dodelijke ongelukken met jongeren worden in het rapport niet verder vergeleken.