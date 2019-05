Meer onderzoek Pakistaanse bedreiger Wilders

In het onderzoek naar de Pakistaan Juniad I., die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, zullen getuigen worden gehoord in Italië en mogelijk in Frankrijk.

De rechtbank wees maandag een verzoek hiertoe van het Openbaar Ministerie (OM) toe. Deze personen, van wie er in ieder geval twee in Italië zijn, kunnen mogelijk iets zeggen over de motieven van I. om naar Nederland af te reizen.

De 26-jarige I. werd op 28 augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor zou hij op Facebook een filmpje hebben gezet waarin hij in het Pakistaans een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven.

De verdachte was boos en kwam voor de profeet op, maar hij wilde alleen demonstreren en Wilders of anderen geen kwaad doen, zo herhaalde hij een eerdere verklaring. „Ik was boos en overgevoelig. Meer zit er niet achter, ik heb echt veel spijt. Ik wil verdergaan met mijn leven.”

I. is het er niet mee eens dat hij als een terrorist wordt bestempeld en zo wordt behandeld. Volgens zijn advocate heeft I. het zwaar in de terroristengevangenis in Vught. Ze zei dat I. altijd bereid is geweest om mee te werken, maar omdat hij er niets mee opschiet en het alleen maar moeilijker in de cel wordt, wil hij niet meer meewerken.

I. heeft zo'n vijftien namen doorgegeven van mensen die zijn beweringen kunnen bevestigen, zei zijn advocate. Maar op twee na zijn die nog niet achterhaald. Een mogelijke handlanger met wie hij samen zou hebben gereisd, is ook niet gevonden.

De raadsvrouw vroeg opnieuw om I. vrij te laten uit voorarrest. Maar de rechtbank in De Haag wees dat resoluut af, omdat de ernstige verdenkingen overeind staan en er grote kans is op vluchtgevaar.

De zaak wordt mogelijk eind oktober inhoudelijk behandeld, op het beveiligde complex op Schiphol.