Meer omzet voor GasTerra

GasTerra heeft in 2018 voor het eerst in jaren weer meer omzet gehaald, ondanks het terugschroeven van de gaswinning in Groningen. De gashandelaar boekte het afgelopen jaar een omzet van 11,2 miljard euro, tegen 9,6 miljard een jaar eerder.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Gasterra dat het bedrijf donderdag publiceerde. GasTerra schrijft de gestegen omzet vooral toe aan hogere marktprijzen. De hoeveelheid aardgas die het bedrijf leverde, daalde met 1,1 miljard kubieke meter naar 55,5 miljard kubieke meter. Een jaar eerder zag GasTerra een veel forsere daling in de gaslevering.

Vorig jaar stond voor GasTerra in het teken van het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen, waardoor „de onzekerheid over de toekomstige rol van het bedrijf is toegenomen”, zegt Gasterra zelf. Toch denkt CEO Annie Krist dat GasTerra voorlopig een belangrijke rol blijft spelen. „Aardgas is nog steeds hard nodig, ondanks stemmen in het klimaatdebat die de indruk wekken dat we in korte tijd zonder deze energiedrager kunnen.”