„Meer nodig tegen stijgende zorgkosten”

Om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden de komende jaren moet er volgens Zorgverzekeraars Nederland meer gedaan worden om de stijgende kosten te beperken. Dat stelt ZN-voorzitter André Rouvoet in reactie op de gepresenteerde begroting voor 2019.

„De hoofdlijnenakkoorden zetten weliswaar een rem op de groei van de kosten, maar vormen zeker nog geen trendbreuk. Het is op termijn onhoudbaar als de kostenstijging in de zorg niet in de pas loopt met de economische groei”, aldus Rouvoet.

Volgens hem moet de zorg anders georganiseerd worden, zodat mensen minder vaak in relatief dure ziekenhuizen terechtkomen. Daarbij zou er meer ingezet moeten worden op technologische ontwikkelingen zoals e-health. Rouvoet onderstreept dat de zorg een steeds forsere aanslag vormt op „ieders portemonnee en op de overheidsuitgaven.”