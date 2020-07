Meer Nederlandse militairen naar Litouwen

De Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Litouwen wordt bijna drie keer zo groot.

De inzet gaat van de huidige 100 naar 280 militairen, aldus het ministerie van Defensie dinsdag. De soldaten zijn afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. De militairen zaten de afgelopen twee weken in quarantaine. In verband met corona waren er minder oefeningen.

De infanteristen opereren met CV90’s. Dit gevechtsvoertuig beschikt over een 35 mm-snelvuurkanon en zware bepantsering. Het kan zeven volledig bepakte infanteristen meenemen. Volgens defensiewoordvoerder luitenant-kolonel Sjaak van Elten zijn meer militairen nodig vanwege de inzet van een pantserinfanteriecompagnie. Ook wordt de genie uitgebreid. Dit alles in het kader van de enhanced Forward Presence (eFP), de versterkte aanwezigheid van de NAVO in het oosten van Europa.

De eFP bestaat uit vier multinationale bataljons die zijn gestationeerd in Polen, Estland, Letland en Litouwen. Zo’n achttien landen leveren wisselend troepen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en heeft Rukla als thuisbasis.

Sinds de annexatie van de Krim in 2014 is het onrustig langs de Europese oostgrens. Door het optreden van Rusland besloot de NAVO extra militairen naar dit gebied te sturen. Defensie levert sinds 2017 een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Nederland heeft deelname toegezegd tot 2021. Achter de schermen werkt Defensie echter aan een planning tot 2025.