Meer Nederlanders vast in Syrië

Het aantal Nederlandse uitreizigers dat vastzit in Koerdische kampen of in de gevangenis in Syrië is toegenomen. Op dit moment gaat het om 25 volwassen en 40 kinderen, zo meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD donderdag. Driekwart is vrouw en een kwart man.

Vorige maand was de schatting dat er zo’n 10 Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen zitten en hun 25 kinderen.

De AIVD stelt dat ongeveer 300 mensen naar het strijdgebied in Syrië dan wel Irak zijn vertrokken. Van hen is een derde vrouw. Het merendeel zit bij IS en een klein deel bij Ha’yat Tahrir al-Sham, dat is gelieerd aan Al Qaida.