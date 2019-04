Meer Nederlanders stemmen vanuit buitenland

Meer dan 60.000 Nederlanders doen vanuit het buitenland mee aan het Nederlandse deel van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ze hebben zich aangemeld bij de gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor het sturen van de stembiljetten en het tellen van de stemmen. Donderdag is de laatste dag dat mensen zich nog kunnen registreren. De Europese verkiezingen zijn op 23 mei.

Bij de vorige Europese verkiezingen, vijf jaar geleden, hadden 23.000 Nederlanders die in het buitenland wonen zich geregistreerd. Van hen brachten ruim 16.000 mensen daadwerkelijk een stem uit.

De stijging komt volgens de gemeente Den Haag onder meer doordat Nederlanders in het buitenland zich sinds een paar jaar automatisch kunnen laten registreren. Ze hoeven zich niet meer voor elke verkiezing afzonderlijk aan te melden. Stemmen doen ze door het ingevulde stembiljet per post naar het Haagse stadhuis te versturen.

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen meestemmen voor de Tweede Kamer, voor de Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement en voor landelijke referenda. Ze kunnen niet meedoen aan gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Bij het referendum over de zogenoemde sleepwet vorig jaar hadden ruim 58.000 Nederlanders zich aangemeld. bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden meldden ruim 77.000 landgenoten zich aan.