Meer nareizigers dan asielzoekers uit Eritrea

Het aantal nareizigers uit Eritrea is de afgelopen vijftien maanden gegroeid en is dit jaar groter dan het aantal asielzoekers uit dat land. In het tweede kwartaal van dit jaar arriveerden 685 gezinsleden, tegen 365 nieuwe asielzoekers.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In totaal bereikten in het tweede kwartaal van 2017 bijna 8000 asielzoekers en nakomende familie Nederland. De grootste groep was afkomstig uit Syrië, gevolgd door Eritrea. Meer dan de helft van de Eritrese asielzoekers en nareizigers is minderjarig.

Het aantal asielzoekers uit landen die op de lijst staan van veilige landen van het ministerie van Veiligheid en Justitie nam in de periode mei tot en met juni van dit jaar sterk af. Er arriveerden 350 asielzoekers uit Algerije en Marokko en 175 uit Albanië en het voormalige Joegoslavië. In het derde kwartaal van 2016 kwamen er uit die landen nog 1850 asielzoekers.

Omdat in deze landen geen sprake is van structurele mensenrechtenschendingen, worden asielverzoeken uit die landen meestal afgewezen door het ministerie van Veiligheid en Justitie.