Meer musea zijn nu open

Ook dinsdag hebben verschillende Nederlandse musea de deuren weer heropend voor (een beperkt) publiek, nadat ze sinds medio maart gesloten waren vanwege de corona-epidemie. En hoewel de inkomstenderving nog verder oploopt door de geringe aantallen bezoekers die naar binnen mogen, zijn de musea eigenlijk vooral erg blij dat ze hun schatten weer kunnen laten zien, aldus directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging.

Diverse musea verkopen mondkapjes met kunst uit de eigen collectie erop. Zo biedt het Mauritshuis in Den Haag onder meer kapjes met het Meisje met de parel van Johannes Vermeer aan en het Stedelijk Museum in Amsterdam met een grote zwarte vlinder van de Mexicaanse kunstenaar Carlos Amorales, die daar op dit moment een tentoonstelling heeft.

Maandag heropenden 175 van de 400 leden van de vereniging al, maar veel musea zijn op maandag nooit open. En volgens Moll zijn er ook musea die pas later deze maand zullen heropenen. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze tijdens de sluiting met onderhoudsbeurten zijn begonnen die eigenlijk voor later op de planning stonden, maar daarmee nu nog niet klaar zijn.

Ieder voor zich laten de musea zoveel mensen toe als hun oppervlakte en inrichting mogelijk maken volgens het speciale coronaprotocol. Molls indruk is dat het er allemaal erg positief aan toegaat, onder medewerkers en publiek. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat sommige cultuurliefhebbers nog even willen aanzien hoe het allemaal verloopt en daarvoor heeft ze „alle begrip”. Toch ziet ze dat de musea de corona-richtlijnen nauwgezet volgen.

Het is volgens Moll overigens niet uitgesloten dat musea over enige tijd hun openingstijden zullen uitbreiden om meer mensen volgens het protocol te kunnen toelaten. Een en ander zal de financiële nood niet lenigen en ook Moll pleit daarom voor een extra steunpakket voor de cultuursector later dit jaar.