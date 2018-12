Meer musea dik tevreden over belangstelling

Vanuit Groningen en Den Haag komen tevreden geluiden van musea over hun bezoekersaantallen.

Het Groninger Museum heeft dit jaar al ruim 223.000 mensen getrokken en verwacht op 235.000 bezoekers uit te komen. „Op topjaar 2016 na, waarin de tentoonstelling David Bowie is te zien was, is dit het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar”, aldus een woordvoerster.

In Den Haag wrijft het Mauritshuis zich in de handen met een bezoekersaantal van 442.000 voor dit museum en de Galerij Prins Willem V samen. Het Mauritshuis zag een opvallende stijging van maar liefst 20 procent aan Chinese bezoekers. Het museum verwelkomde vorig jaar 420.000 belangstellenden.