Meer moordacties van Iran in Nederland

De Iraanse geheime dienst heeft naast het vermoorden van twee tegenstanders in Nederland - in Almere en Den Haag - nog meer moordacties via ons land op touw gezet, meldt De Telegraaf.

De man die in juli werd gepakt vlak voor hij namens Iran een bomaanslag ging plegen op Iraanse tegenstanders in Parijs, was een Rotterdamse havenarbeider. Dat bevestigen onderzoeksbronnen.

De EU kondigde dinsdag sancties aan tegen Iran vanwege het plannen van aanslagen tegen dissidenten in Europa. Nederland beschuldigt Iran concreet van twee moorden op kopstukken van de verboden afscheidingsbeweging ASMLA.