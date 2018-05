Meer misbruikgevallen bij Jehovah’s

Het aantal meldingen van misbruik bij de Jehovah’s Getuigen stijgt tot 276. Maar de religieuze organisatie gaat, beloften ten spijt, niet in gesprek met slachtoffers. Dat schrijft Trouw.

In een open brief aan het bestuur verwijten de slachtoffers van seksueel misbruik het hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen dat zij nog steeds niet zijn uitgenodigd, hoewel zij een halfjaar lang verzoeken hebben ingediend om hun verhaal te mogen doen.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft het bestuur van de Jehovah’s Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich via Reclaimed Voices blijven melden. Inmiddels heeft de stichting, vorig jaar opgericht na publicaties in Trouw, 276 meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen ontvangen.