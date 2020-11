Meer mensen ziek door voedselinfecties en vergiftigingen

Meer mensen in Nederland zijn vorig jaar ziek geworden van voedselinfecties en vergiftigingen. Er zijn wel minder uitbraken van ziekten geregistreerd, meldt gezondheidsinstituut RIVM.

In totaal waren er in het afgelopen jaar 735 uitbraken van infectieziektes, waarbij 3058 mensen ziek werden. In 2018 lag dat aantal nog op 756 uitbraken met 2805 zieken. Maar of er afgelopen jaar minder uitbraken waren of dat er alleen minder meldingen zijn, is volgens het instituut niet bekend. Van een uitbraak is sprake als er twee of meer mensen tegelijk ziek worden na het eten van hetzelfde voedsel.

Net als in voorgaande jaren was het norovirus de meest voorkomende ziekteverwekker.

De cijfers van voedselinfecties en -vergiftigingen zijn afkomstig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD’en. Volgens het RIVM zijn de genoemde getallen lager dan het werkelijke aantal voedselgerelateerde uitbraken en het aantal zieken. Dat komt onder andere omdat niet iedereen die ziek is naar de huisarts gaat of de NVWA informeert. Het werkelijke aantal van deze infecties in Nederland wordt volgens het instituut geschat op rond de 650.000 per jaar.