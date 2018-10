Meer mensen ziek door voedselinfectie

Meer mensen in Nederland zijn vorig jaar ziek geworden van voedselinfecties en vergiftigingen. Ook zijn er meer ziekte-uitbraken geregistreerd, meldt gezondheidsinstituut RIVM.

In totaal waren er in het afgelopen jaar 666 uitbraken van infectieziektes, waarbij 2995 mensen ziek werden. In 2016 lag dat aantal nog op dat 594 uitbraken met 2731 zieken. Maar of er vorig jaar echt meer uitbraken waren of dat ze vaker zijn gemeld, is niet bekend, plaatst het RIM als kanttekening. Van een uitbraak is sprake als er twee of meer mensen tegelijk ziek worden na het eten van hetzelfde voedsel.

Net als in voorgaande jaren was het norovirus de meest voorkomende ziekteverwekker. Daarnaast werden er ook meer mensen ziek door infecties met salmonella en de campylobacter-bacterie. De meeste infecties ontstaan doordat er niet hygiënisch gekookt wordt, bijvoorbeeld door rauw vlees met ander voedsel in aanraking te laten komen.