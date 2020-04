Meer mensen worden doorverwezen naar ziekenhuizen

Huisartsen verwijzen meer mensen door naar medisch specialisten. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het aantal spoedverwijzingen „bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis”.

Toen het coronavirus zich snel verspreidde en het aantal besmettingen hard steeg, daalde het aantal doorverwijzingen voor andere klachten. Nu het aantal nieuwe coronagevallen daalt, neemt het aantal verwijzingen van huisartsen weer toe. Dat begon aan het begin van april. De NZa weet niet of iedereen die is doorverwezen ook echt wordt behandeld. De instantie kijkt daar met de ziekenhuiskoepels naar en komt volgende week met meer informatie.

Niet op elk gebied stijgt het aantal doorverwijzingen. Kindergeneeskunde blijft nog achter. Een verklaring heeft de NZa daar niet voor. Gynaecologie is het enige gebied waar het aantal doorverwijzingen tijdens de corona-uitbraak niet of nauwelijks is gedaald.