Meer mensen worden doorverwezen naar ggz-instellingen

Nu het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus daalt, komen huisartsen er weer aan toe om mensen door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. Sinds begin april stijgt het aantal verwijzingen. Er is nog wel een flinke achterstand, want sinds half maart zijn 49.000 mensen minder doorverwezen naar ggz-instellingen dan in voorgaande jaren, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vooral mensen met klachten die niet zo ernstig zijn, worden minder doorverwezen. In sommige gevallen waren de wachttijden langer dan afgesproken. Bij mensen die met spoed hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een psychose, daalde het aantal doorverwijzingen het minst.

Huisartsen verwezen ook minder mensen met andere klachten door. De NZa schat dat huisartsen in totaal bijna 700.000 minder doorverwijzingen hebben gedaan dan verwacht. Inmiddels komen de verwijzingen ook daar weer op gang. „Het aantal spoedverwijzingen is sinds vorige week weer bijna terug op het niveau van voor de crisis”, aldus de NZa.