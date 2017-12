„Meer mensen wisselen van zorgverzekeraar”

Met nog drie dagen te gaan, is het aantal mensen dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dit jaar aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondgang bij vergelijkingssites.

Volgens Pricewise ligt het aantal overstappers al ruim 25 procent hoger dan vorig jaar. Bij de financiële website Geld.nl gaat het om een groei van 30 procent. Independer zegt een „stijging” te zien, maar wil geen aantallen noemen. „De komende dagen zal het aantal overstappers nog flink toenemen. Traditioneel gezien is er een piek in de laatste vier-vijf dagen van het jaar”, aldus Pricewise.

Opvallend is dat de zogeheten restitutiepolis, waarbij verzekerden een volledige vergoeding krijgen en meer keuzevrijheid hebben tussen zorgaanbieders, „helemaal op zijn retour” is, zegt een woordvoerder van Independer. „Het lijkt erop dat mensen voor een lagere premie kiezen en meer risico’s nemen”. Ook de andere vergelijkers zien dat mensen „bewuster en scherper” keuzes maken. „Dus alleen fysiotherapie of tandarts in plaats van een breed of uitgebreid pakket”, aldus Pricewise. ,,Ze verzekeren echt alleen wat ze nodig hebben, constateert Geld.nl.

Vorig jaar stapten ruim 1 miljoen verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op 6,4 procent van alle verzekerden.

Uiterlijk 31 december moet de opzegging bij de oude zorgverzekeraar binnen zijn. Mensen hebben dan nog de hele maand januari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.