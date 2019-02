Meer mensen willen Statenlid worden

Iets meer dan vijfduizend Nederlanders maken kans op een zetel in de komende Provinciale Staten. Ze staan op de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen op 20 maart. In totaal zijn er 5016 kandidaten. Bij de vorige verkiezingen, in 2015, waren er 4611 kandidaten.

Het CDA heeft de meeste kandidaten (549). Dat zijn er drie minder dan vier jaar geleden. D66 en GroenLinks volgen met elk 529 kandidaten. De PvdA heeft 480 kandidaten, de VVD 446. De SP was vier jaar geleden nog tweede met 479 kandidaten, maar is nu naar een zesde plek weggezakt met 403 kandidaat-Statenleden.

Forum voor Democratie en DENK doen voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. De partij van Thierry Baudet heeft 159 mensen op de stembiljetten staan. Voor DENK zijn 144 mensen kandidaat, van wie vijftig op de lijst staan in Zuid-Holland.

Aan de provinciale verkiezingen doen ook partijen mee die zich op hun eigen provincie richten, zoals de Fryske Nasjonale Partij, de Onafhankelijke Partij Drenthe en de Partij voor Zeeland. Die partijen hebben bij elkaar 422 kandidaten. Daarnaast zijn er vijf regionale partijen die opkomen voor ouderen, zoals Senioren Brabant, de Ouderenpartij Noord-Holland en OPA in Flevoland. Die hebben bij elkaar tachtig kandidaten.

Zuid-Holland heeft de meeste kandidaten voor de Provinciale Staten. Het zijn er 543. Limburg volgt met 515 kandidaat-Statenleden. De beide provincies hebben Noord-Brabant ingehaald. Die provincie had vier jaar geleden de meeste kandidaten, 482. Dat zijn er nu 491. Flevoland heeft de minste kandidaten (279).

In Zuid-Holland doet ook het grootste aantal partijen een gooi naar een Statenzetel. Zeventien partijen staan op het stembiljet. In Flevoland, Drenthe, Friesland en Noord-Brabant doen zestien partijen mee. Gelderland had vier jaar geleden negentien partijen op de kandidatenlijsten staan, maar dat zijn er nu vijftien, evenveel als in Noord-Holland. Overijssel en Limburg sluiten de rij met dertien deelnemende partijen.