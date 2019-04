Meer mensen regelen euthanasiewens bij notaris

Steeds meer mensen regelen een euthanasiewens voor het geval ze dement worden. Dat meldt het actualiteitenprogramma EenVandaag, dat navraag deed bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

De wensen worden geregeld via het zogeheten levenstestament. In dit document kan iemand een ander machtigen namens hem of haar beslissingen te nemen indien dat nodig wordt.

In 2015 werden 49.116 levenstestamenten in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) ingeschreven. Vorig jaar waren er dat al 119.027. In drie jaar tijd is dat een toename met 69.911 testamenten. Een stijging van 142 procent.

In een levenstestament kan iemand één of meer personen machtigen om namens hem of haar beslissingen te nemen als de indiener van het levenstestament niet meer in staat is om dit zelf te doen, bijvoorbeeld vanwege een coma of dementie.

„Je ziet dat ouderen veel assertiever zijn geworden, ze willen meer de regie voeren over hun leven. Dan gaat het bijvoorbeeld over euthanasiewensen bij dementie of onder welke omstandigheden men medisch niet meer behandeld wil worden”, zegt Nick van Buitenen, voorzitter van de KNB, tegen EenVandaag.