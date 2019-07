Meer mensen in het weekend met de NS

De NS heeft afgelopen jaar meer mensen in zijn treinen mogen verwelkomen. Het aantal in- en uitstappers steeg met 2,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in het weekend stapten meer mensen op de trein. De groei concentreert zich verder vooral in de stedelijke gebieden en is in de spits groter dan in de dalperiode.

Het aantal in- en uitstappers steeg in het weekeinde met 4,2 procent. Op een gemiddelde werkdag was dat 2,2 procent. Het totaalaantal reizen op een gemiddelde werkdag kwam uit op ongeveer 1,3 miljoen.

Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal zijn opnieuw de drukste stations, waarbij eerstgenoemde de ander net de loef afsteekt. Op Utrecht Centraal stapten per werkdag zo’n 194.000 mensen in of uit, 2000 meer dan op Amsterdam Centraal.

Op de vijf grootste stations in Nederland, dus ook Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport meegerekend, steeg het aantal in- en uitstappers gemiddeld met 5 procent. Dat is gelijk aan het voorgaande jaar. Het snelst groeiende station is voor het tweede jaar op rij Utrecht Leidsche Rijn (29 procent). Met 160 en 218 in- en uitstappers zijn de kleinste NS-stations Eijsden en Soest.